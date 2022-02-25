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Здоровье

Лукашенко о трансплантологии: деньги мы вложили немалые, и я не жалею

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Лукашенко о трансплантологии: деньги мы вложили немалые, и я не жалею

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил отечественных врачей за развитие в стране сферы трансплантологии. Об этом он заявил сегодня во время общения с представителями трудового коллектива Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Деньги мы вложили немалые, и я не жалею. Высочайшие технологии, а в медицине это вы, - это всегда перспектива. На это мы ориентируемся", - сказал Президент.

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