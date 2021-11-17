Лукашенко о ситуации на границе: главное — защитить свою страну и народ, не допустить столкновений

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Об этом он заявил вчера на совещании об обстановке на Государственной границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня обсудим ситуацию на Государственной границе Беларуси . Понятно, что обеспечение безопасности госграницы - наиважнейшая проблема. Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - отметил глава государства.

"Я только не понимаю (как здесь правильно СМИ отмечают), зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза: "Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем".

Глава государства напомнил, что ранее на совещании с правительством ставил задачу по обеспечению беженцев, которые оказались на территории Беларуси, самым необходимым, чтобы они могли просто выжить.

Александр Лукашенко отметил и открытость Беларуси в плане информационного освещения ситуации на границе . "Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки Государственной границы", - сказал он.

"Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", - заявил белорусский лидер.

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