Лукашенко о системе образования: требует совершенствования, в течение года определимся, что делать

Система образования в Беларуси требует совершенствования, в течение года необходимо четко определиться, что делать в этом направлении. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

"Система требует своего совершенствования. Скажу больше: то исследование (соцопрос. - Прим. БЕЛТА), которое мы провели, - люди очень недовольны тем, как мы работаем в образовании, и это проявилось в конце прошлого года. Думаю, что в течение года мы точно определимся, что нам делать", - сказал белорусский лидер.

По его словам, надо активнее внедрять в учебный процесс новейшие технологии. Учитывая события прошлого года - серьезнее отнестись к вопросу дистанционного обучения. Также дифференцированно следует подойти к формату вступительной кампании, Министерство образования уже внесло предложения в Администрацию Президента. После ВНС к этому вопросу вернутся. "Посмотреть наше тестирование с конкретным собеседованием, потому что не всегда за тестами видишь будущего хорошего специалиста и человека", - отметил глава государства.

В то же время в Беларуси не будут отказываться от принципиальных подходов - господдержка, целевой набор, бесплатность, справедливость и равный доступ к качественному образованию, гарантированное первое рабочее место. Не изменится классно-урочная система.

Президент подчеркнул, что учителей необходимо освободить от бумажной волокиты. "Губернаторы, правительство и прежде всего министр (образования. - Прим. БЕЛТА), возьмите это как закон для контроля, - поручил он. - Этот вопрос мы решим. Вы даже не сомневайтесь. Больше мы его поднимать не будем".

Одной из задач системы образования Александр Лукашенко назвал воспитание гражданина, это задача не только семьи. "Школа должна взять на себя в этом плане приличную нагрузку", - считает он. По мнению главы государства, многое здесь зависит от личности учителя, и дело не в зарплатах. "Никакие деньги здесь не помогут. Это было бы слишком просто - добавил сотню долларов к зарплате, и учитель поменялся", - отметил он.