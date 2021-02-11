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Лукашенко о перераспределении полномочий: мы уже начали это делать, целый план на столе лежит

belta 94 0

Лукашенко о перераспределении полномочий: мы уже начали это делать, целый план на столе лежит

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перераспределении полномочий внутри властной вертикали. Он отметил, что это уже делается, но вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

"Мы уже начали это делать. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", - сказал глава государства.

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