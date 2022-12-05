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Лукашенко о пандемии COVID-19: никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси

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Лукашенко о пандемии COVID-19: никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в условиях пандемии система здравоохранения страны хорошо себя показала. Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

"За ковид, конечно, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню: моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. Сегодня мы уже можем сказать, что никто в мире так не справился с этой проблемой, как это было сделано в Беларуси. И не только потому, что у нас система здравоохранения правильно сориентировалась. Мы это все знаем. Это еще раз говорит о том, что под контролем жестоким и давлением система здравоохранения работает", – подчеркнул белорусский лидер.

По материалам belta.by.

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