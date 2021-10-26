Лукашенко о борьбе медиков с COVID-19: особых претензий предъявить не могу, но расслабляться нельзя

Ситуация с COVID-19 в стране вызывает осторожный оптимизм. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с работниками Лидской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особых претензий пока предъявить не могу, но расслабляться нельзя. Спасибо вам большое", - сказал Александр Лукашенко.

Во время общения с главой государства медики также поинтересовались, что Президент вкладывает в фразу "ситуация вызывает здоровый оптимизм". Александр Лукашенко пояснил, что в стране отмечается снижение темпа заболеваемости COVID-19. Глава государства привел данные статистики: средненедельный прирост новых случаев снизился в 1,5 раза за последнюю неделю, количество поступлений пациентов с пневмониями остается на прежнем уровне, при этом за последнюю неделю на 6,4 % увеличилось число выписанных из стационара.

На 44 человека меньше находится на аппаратах ИВЛ, что подтверждается снижением потребления кислорода в сравнении с прошлой неделей на 1,3%, при этом в Витебской и Гомельской областях снижение 10% и 2% соответственно.

"Мы не просто остановились на этом плато, а на 2-4% за неделю сползли", - сказал Александр Лукашенко.