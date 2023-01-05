Лукашенко: негативные тенденции по экспорту удалось преодолеть, но успокаиваться нельзя

В 2022 году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Но это не повод расслабляться, так как нужно наращивать объемы экспортных поставок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по экспорту белорусских товаров.

"Мы собрались, чтобы обсудить вопросы экспорта белорусской продукции. Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, и поштучно увеличивали экспорт, - сказал глава государства. - Поштучно - это значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень, - свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам надо думать, как наращивать экспорт. Экспорт - это валюта, без которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь имеет экспортно ориентированную экономику. Половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить".

По материалам belta.by.