Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал стратегические задачи для развития Евразийского экономического союза. Соответствующие заявления глава государства сделал в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Останавливаться ни в коем случае нельзя. С учетом фундаментальных изменений в мире наряду с решением текущих задач нам надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития союза. В связи с этим хочу подчеркнуть архиважность дальнейшего углубления внутрисоюзной интеграции и необходимость международного позиционирования нашего союза", - подчеркнул белорусский лидер.

Совместные проекты

По словам Александра Лукашенко, что касается стратегических задач, необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств - производств будущего. "Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы сделаем еще один шаг в данном направлении - рассматриваем вопрос о наделении органов союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС", - сказал Президент.

Возможность субсидирования процентных ставок по кредитам позволит вывести финансирование конкретных промышленных проектов Евразийским банком развития на качественно новый уровень.

Оздоровление "кровеносной системы"

"Второе. Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу", - заявил глава государства.

Устранение препятствий на внутреннем рынкем

Президент напомнил, что на заседании Высшего совета в мае этого года стороны договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

"Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решит две главнейшие задачи по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия", - сказал белорусский лидер.

"Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне: то лес вывезти на экспорт не можем, то международных автоперевозчиков не пропускаем. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много - решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Повышение международного авторитета союза

Александр Лукашенко также заявил о необходимости уделить первостепенное внимание повышению международного авторитета и конкурентоспособности ЕАЭС.

"Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш союз должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран - членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС, - сказал глава белорусского государства. - Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече. Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия (например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют), а также темы энергетики и безопасности".

"Этот вопрос актуально звучит особенно в плане того, что в будущем году председательство берет на себя Российская Федерация. Думаю, что будет легче при председательстве России организовать подобное мероприятие", - отметил белорусский лидер.

Он также обратил внимание на необходимость четко и последовательно заявлять о своем присутствии на карте мира и через дальнейшее расширение зон свободной торговли с заинтересованными государствами.

Так, планируемое начало переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами Александр Лукашенко назвал знаковым политическим шагом для ЕАЭС.

"В то время, как нас пытаются расколоть и изолировать, мы планомерно расширяем торговое сотрудничество с нашими партнерами. Уже на завершающем этапе переговоры о зонах свободной торговли с Ираном и Египтом. На подходе начало переговоров с Индонезией и Монголией. Заключение таких соглашений помимо экономических бонусов демонстрирует тщетность попыток коллективного Запада удушить нас санкциями", - подчеркнул белорусский лидер.