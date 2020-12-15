Лукашенко назвал примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса

На создание белорусской вакцины от коронавируса может уйти Br5 млн. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы.

Глава государства отметил, что в вопросе вакцинирования граждан в Беларуси планируют идти тремя путями: в ближайшее время закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска, наладить в республике производство российского препарата, а также заняться разработкой собственной вакцины.

"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы (коронавируса. - Прим. БЕЛТА) никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении".

Президент убежден, что белорусским ученым это под силу. Данный вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании у главы государства.