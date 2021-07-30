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Лукашенко назвал попытки дискредитировать Беларусь бессмысленными демонстративными демаршами

belta.by 80 0

Лукашенко назвал попытки дискредитировать Беларусь бессмысленными демонстративными демаршами

Попытки дискредитации Беларуси на международной арене - это серия бессмысленных демонстративных демаршей. Об том Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ", - констатировал глава государства.

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