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Навстречу Всебелорусскому собранию

Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти

belta 143 0

Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - назвал Александр Лукашенко главное условие.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия. "Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", - сказал Президент.

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