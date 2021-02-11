Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - назвал Александр Лукашенко главное условие.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия. "Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", - сказал Президент.