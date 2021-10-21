Лукашенко настораживают спекуляции на теме COVID-19 в политических и экономических целях

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции высказал настороженность по поводу спекуляций на теме COVID-19 в политических и экономических целях, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание участников совещания на очень серьезный вопрос - использование очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией для экономического и политического ослабления отдельных стран. "То, что экономически это все используется государствами, сегодня уже не оспаривается. Сильные государства хотят уничтожить своих конкурентов. Сильные государства - такие, допустим, как Соединенные Штаты Америки, Европейский союз. Всегда нужны рынки. Поэтому если мы остановим свои предприятия, это будет благо для них", - сказал Александр Лукашенко.

"Экономическая война идет во всемирном масштабе. И самые слабые государства экономически могут погибнуть. С моей точки зрения, скорее всего, погибнут", - считает Президент.

Кроме того, большую настороженность главы государства вызывает использование тематики заболеваемости COVID-19 в политических целях. "Ковид в первое пришествие, вы помните, использовался политически, и мы как раз попали под это - у нас была электоральная кампания. Самым главным триггером был ковид. Кому это непонятно? Начинается политический шантаж и использование вот в эту волну. И нам желательно побыстрее пройти и выдержать в это тяжелое время", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешней ситуации с распространением коронавирусной инфекции не видит никакой катастрофы и разделяет осторожный оптимизм специалистов на местах, которые говорят о наметившемся некотором снижении темпов заболеваемости.