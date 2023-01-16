Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии Кикабидзе Вахтанга Константиновича. В Беларуси помнят его как талантливого певца, актера и режиссера советского периода. Созданные Вахтангом Константиновичем яркие образы навсегда останутся в памяти многочисленных поклонников", - говорится в соболезновании.
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