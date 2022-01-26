Лукашенко: нам нужна мощная база для производства вакцин

Беларуси нужна мощная база для производства вакцин. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне нравится ваша решительность. Последний раз я в этом убедился, когда была поставлена задача произвести свою вакцину от коронавируса и создать собственное производство", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент признался, что поначалу он сомневался, что в стране удастся наладить производство собственной вакцины, не испугаются ли такого вызова сами ученые. Но они проявили решительность, отметил глава государства.

"Думаю, мы вовремя введем тот завод по производству вакцины, который наметили, - сказал Александр Лукашенко. - Нам нужна мощная наука и, самое главное, производственная база по производству вакцин, еще раз подчеркиваю, не только от коронавируса".