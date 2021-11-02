Лукашенко наградил Рому Когодовского и медиков во Дворце Независимости

Ты – герой. Такими словами Александр Лукашенко сегодня приветствовал Рому Когодовского во Дворце Независимости. Вся Беларусь практически полгода трепетно ждала выздоровления мальчика. Его героический поступок, на который решится не каждый взрослый, тронул белорусов до глубины души.

12-летний подросток из деревни Сидоровичи Мядельского района в апреле вынес из горящего дома своего маленького братика. Глава государства ситуацию с выздоровлением Ромы все время держал на личном контроле, впрочем, как и лечение подростков, которые получили ожоги в мае. Мальчики зацепились удочками за провода. Указ о награждении Ромы Когодовского орденом «За личное мужество» Президент подписал ранее.

И пригласил Рому (как только он окрепнет) в гости, вместе с мамой и медиками, которые спасали его жизнь. Сегодня этот долгожданный и трогательный день настал. На экскурсии во Дворце юный герой и доктора, которые не отходили от своего пациента день и ночь.

Рома вынес на руках брата, но сильно обгорел сам – ожоги тела были более 60%. В Минск в больницу скорой помощи его доставили на вертолете.

Мальчик стойко перенес более 20 операций. Медики самоотверженно боролись за его жизнь и удостоены наград за свой труд. И как выяснилось, взять на себя такую ответственность и помочь с лечением, даже в плане консультаций, зарубежные коллеги наших врачей не решились.

Александр Лукашенко Президент Беларуси Вот эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но и совершить подвиг. Мы будем гордиться тобой и ими. Когда сложная была ситуация, министр консультировался. Звонил и на Запад, и на Восток. Консультировались. Когда узнали уровень этой болезни, скажем прямо, отказались помогать. И я сказал: врачи, если вы что-то можете, сделайте. Они совершили подвиг, благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем.

Для Ромы Когодовского Президент устроил уже эксклюзивную экскурсию по своему кабинету и даже рассказал о рабочем графике. Мальчик с любопытством рассматривал глобус, слуцкий пояс, экземпляр Конституции.

А медики, лечившие Рому, признаются, что в их практике, это самый сложный случай. И волновались за мальчика, как за своего ребенка. Ведь не могли подвести Рому, его маму и белорусов, которые следили за этой историей героической борьбы за жизнь.

У врачей получилось, и Рома услышал эту фразу лично: «Ты герой!»

Фото: Пул Первого

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