Лукашенко наградил медалью бобруйского сотрудника МЧС, спасшего в Гомеле девушку от насильника

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ о награждении работников различных сфер деятельности государственными наградами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В числе награжденных оказались и сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям. Так, медали "За отличие в охране общественного порядка" удостоен водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Ерохин. В октябре он спас девушку от насильника-рецидивиста.

"В 7.00 при заступлении в суточный наряд Владимир Ерохин со стороны внутреннего двора общежития, расположенного по проспекту Октября, услышал крики о помощи. Побежав на крик, он увидел девушку в слезах и мужчину. Девушка кричала, отбивалась и звала на помощь. Прапорщик схватил неизвестного за руки, опрокинул его на землю и обездвижил. В этот момент к нему подбежали еще трое слушателей филиала университета (Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС. - Прим. БЕЛТА) рядовые внутренней службы Артем Грибок, Антон Луцевич и Андрей Квач, а также двое прохожих. Они помогли удержать нападавшего и незамедлительно позвонили в милицию. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны Советского района и задержали мужчину", - рассказали ранее БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "За спасенную жизнь" также награжден начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №2 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС Максим Боровицкий. В июне он спас пенсионера на ночном пожаре в общежитии, где проживал сам.

"Была глубокая ночь, я еще не спал и читал новости в интернете, когда услышал звук сработавшей пожарной сигнализации, - вспоминал Максим Боровицкий. - Живу я на 11-м этаже, сработавшая сигнализация меня особо не беспокоила, я подумал, возможно, ложная сработка, но тем не менее решил пройтись по этажам, убедиться, что все в порядке. На 5-м этаже уже был дым. Подбежав к комнате, из которой шло задымление, я открыл дверь, она была не заперта. В лицо ударил горячий воздух и дым. Я зашел внутрь и начал обследовать помещение. В самой комнате уже был огонь, зайти туда я не смог. Я вышел обратно в общий коридор и позвонил на центр оперативного управления, чтобы подтвердить информацию о пожаре. В это время я вернулся обратно внутрь, дверь в туалет была приоткрыта. Открыв ее полностью, на полу увидел мужчину, он был без сознания. Я вытянул его в общий коридор и закрыл дверь в комнату. В это время начали выходить жильцы, двум мужчинам я сказал, чтобы они вынесли спасенного на лестничную клетку, а сам начал стучать в двери всех комнат, и говорить, чтобы люди выходили на улицу".

Эту же медаль получил и командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гомельского областного управления МЧС Борис Грицков. Он спас тонувших на реке Днепр десятиклассниц. Гуляя у реки, школьницы заметили тонувшую девочку и помогли ей спастись, но сами выбраться на берег не сумели. На помощь им пришел шедший мимо спасатель.