Лукашенко: надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым более взвешенно подходить к вопросу развития материально-технической базы в образовании и здравоохранении, особенно с учетом того, что в стране в этом направлении уже немало сделано. Одновременно он подчеркнул важность уделять повышенное внимание уровню зарплат работников данных сфер. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад о состоянии дел в системе здравоохранения.

"Медицинское оборудование и развитие материально-технической базы. Наталья Ивановна, я вас попрошу, чтобы в правительстве этот вопрос – возьмите на контроль. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании", – сказал Президент.

По его словам, в сфере образования "нам очень нужно учителей поднимать". "Чтобы учитель был учителем. Во всех смыслах этого слова. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного. Маршруты продумаем и подъедем в школу. Тот, кто хочет учиться, тот найдет, как подъехать, – отметил белорусский лидер. – Поэтому вот здесь нам надо больше обратить внимание на зарплаты учителей".

Что касается зарплат медицинских работников, то в этом направлении по поручению Президента уже реализован ряд шагов. Например, так называемые ковидные надбавки переложили в стандартную заработную плату. "Этот путь правильный", – считает глава государства.

Однако на этом останавливаться нельзя. "Надо материально поддержать тех, кто работает. У нас есть и нянечки, и средний медицинский персонал, медицинские сестры. У них тоже работ выше головы. И врачи. Надо поддерживать. Надо делать так, чтобы у нас не было никакого кадрового дефицита ", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается учреждений здравоохранения, то в Беларуси немного осталось мест, "где больницы вообще никакие", констатировал глава государства. "Очень немного мест. Поэтому там мы должны закончить или модернизацию, или же строительство больниц", – сказал он.

По материалам belta.by.