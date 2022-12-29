Лукашенко: лучшие традиции наших предков живут в каждом новом поколении белорусов

Лучшие традиции наших самых древних предков живут в каждом новом поколении белорусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, в нашей истории было много переломных событий - и драматичных, и судьбоносных. В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало", - отметил Александр Лукашенко.

Нынешний бал, заявил Президент, посвящен созидательной красоте, которая в трудные времена давала надежду на будущее. "Мы видим ее в архитектурных, литературных творениях, живописных и музыкальных шедеврах, в той же бальной традиции, - сказал глава государства. - За годы нашей независимости, а другими словами, за то время, пока вы росли и взрослели, многое сделано, чтобы сохранить памятники нашего древнего и современного искусства, память наших земляков, заслуживших мировое признание трудом и талантом".

"Нам действительно есть чем и кем гордиться. Вы достойно продолжаете нашу необычайно богатую и яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, творчестве, в спорте. Многие находят время для волонтерской деятельности. По зову сердца, абсолютно бескорыстно вы помогаете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым людям, инвалидам. А кто-то заботится о братьях наших меньших. Все это говорит о том, что лучшие традиции наших самых древних предков, которые никогда не бросали в беде своих близких, живут в каждом новом поколении", - подчеркнул Александр Лукашенко.