Лукашенко: каждый маленький белорус на деле знает, что бесконечно дорог и нужен своей стране

Каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что бесконечно дорог и нужен своей стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рад видеть вас сегодня - красивых, нарядных и, самое главное, улыбающихся - на главной елке нашей страны в главном зале нашего государства во Дворце Республики. Мы проводим нашу елку уже более четверти века. И даже самые маленькие зрители первых новогодних спектаклей, возможно, уже сами стали родителями. А кто-то, быть может, привел сюда своего малыша", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что благотворительная акция "Наши дети", ставшая прекрасной традицией, живет и связывает уже два поколения белорусов. "Белорусов, которые растут и взрослеют на добрых и красивых историях, рассказанных на этой сцене нашими любимыми артистами", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко признался, что для него как Президента присутствовать на этом празднике - это тоже своего рода подарок. "Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства - в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам, - заявил он. - Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране".

Глава государства поблагодарил всех, кто сегодня делает детство ребят счастливым и беззаботным: учителей и воспитателей, которые помогают освоить важные знания; врачей, которые каждый день заботятся о здоровье деток; строителей, которые возводят школы, детские сады, дворцы спорта, площадки и парки для отдыха; всех, кто производит красивую детскую одежду, игрушки, любимые сладости и полезные продукты, готовит завтраки и обеды в школах и детских садах.