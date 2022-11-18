Лукашенко: как бы нас ни душили санкциями, Беларусь на достойных позициях в продовольственных рейтингах

Как бы ни душили белорусских производителей санкциями, страна традиционно занимает достойные позиции в мировых рейтингах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но и успешно конкурирует с Новой Зеландией - признанным лидером в молочном мире, констатировал глава государства. "Я говорю о Китае, потому что зайти на китайский рынок даже дружественным странам - большая проблема. Нам действительно есть что предложить. Производим более 1800 наименований молочной продукции. Производим сыры, ничем не уступающие по вкусовым характеристикам и качеству известным мировым брендам. Ряд организаций республики достигли результатов мирового уровня по производству молока", - сказал Президент.