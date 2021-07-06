Лукашенко: использование санкций для давления на страну – это шантаж в международном масштабе

Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как мы с вами и договаривались, сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов. "Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - обратил внимание Президент.

"То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что "демократичной" и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно: они начали новый поход на Восток, - заявил Александр Лукашенко. - Не надо много доказательств для этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции - против Российской Федерации".

По словам главы государства, история с посадкой в Минске самолета компании Ryanair лишь формальный повод для санкций. "Только ленивый уже не делает такой вывод", - добавил Президент.