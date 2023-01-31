Лукашенко: инвестиционные и кооперационные проекты с Зимбабве станут основой продолжения сотрудничества

Инвестиционные и кооперационные проекты с Зимбабве станут основой продолжения сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у нас с Президентом состоялись предметные переговоры. Мы оценили ход выполнения достигнутых договоренностей, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и непростой ситуации, которая складывается в мире", - сказал белорусский лидер.

"Мы подробно обсудили перспективные направления сотрудничества между нашими странами, которое значительно активизировалось за последние годы", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь открыла посольство в Зимбабве и ожидает, что в скором времени и в Минске появится диппредставительство Зимбабве.

Особо он акцентировал внимание на договоренности по подготовке специалистов по всем интересующим зимбабвийскую сторону направлениям. Договорились также о реализации инвестиционных и кооперационных проектов в различных сферах, что станет основой для продолжения сотрудничества. "В области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Мы также условились, что эти контракты и наши договоренности, которых мы сегодня достигли, станут основой для продолжения нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.