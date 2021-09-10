Лукашенко и Путин высказались о единой валюте Союзного государства

Беларуси и России пока рано переходить к единой валюте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили нас к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому", - сказал Александр Лукашенко.

При этом Президент не стал исключать, что в будущем к этому вопросу страны могут вернуться. "Вопрос не в валюте. Вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы", - пояснил глава государства.

Что страны пока не готовы переходить к единой валюте, считает и Президент России Владимир Путин. "Очень важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Первые шаги сделаны. Центральный банк России и Национальный банк Беларуси должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере", - отметил российский лидер.

Постепенное решение этих вопросов, по его словам, заложено в союзные программы. "Нам надо очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные и отрицательные примеры наших соседей", - подытожил он.