Лукашенко и Путин встретятся в Москве 17 февраля. Это первая их встреча в 2023-м
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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся сегодня, 17 февраля, в Москве. Это будет первая встреча двух лидеров в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что президенты Беларуси и России будут говорить о стратегическом партнерстве и интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства. Один из важнейших вопросов – выполнение правительствами обеих стран поставленных перед ними задач. Не менее важная тема – обеспечение военной безопасности Союзного государства. Отметим, в 2022 году Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались не менее 10 раз и регулярно созванивались для обсуждения различных вопросов, в том числе и безопасности.
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