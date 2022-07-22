Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 22 июля провели телефонный разговор. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главной темой разговора стало двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили и международную повестку дня. Отдельно Президент России проинформировал белорусского коллегу о состоявшихся переговорах в Тегеране.

Глава белорусского государства в свою очередь поблагодарил коллегу за поддержку нашего национального авиаперевозчика.

Кроме того, президенты Беларуси и России согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен.

Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции.

Обсудили главы государств и график предстоящих контактов.

Глава государства анонсировал этот разговор еще накануне в интервью информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse). Он рассказал о своем отношении к России и регулярных визитах на переговоры с Президентом этой страны: "Выезжал, выезжаю и буду выезжать. В ближайшее время. Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо".