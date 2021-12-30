Лукашенко и Путин подтвердили планы о проведении совместных учений на территории Беларуси в 2022 году

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили планы о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году. Об этом было заявлено на официальной части встречи глав государств в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что давно просил российского коллегу, чтобы страны не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе. "Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем", - заявил Президент Беларуси.

"Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", - добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь заявил: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".