Лукашенко: Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды

Год исторической памяти, которым в Беларуси объявлен наступивший 2022-й, пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики.

По словам Главы государства, предстоит систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые следует увековечить, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи с опорой на факты героических подвигов предков. "Сегодня вся эта работа является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны ", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что предстоит уделить самое пристальное внимание вопросам так называемой исторической политики: "Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия - "история" и "политика" - рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений прежде всего с нашими соседями".

Глава государства подчеркнул: в Беларуси пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. В стране также не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности, старались не задеть национальные чувства тех, с кем когда-то жили в единых государствах. "А поводов у белорусов предостаточно", - заметил Александр Лукашенко.

"Мы должны признать, что страницы отечественной истории превратились в информационное поле боя. И случилось это не сейчас. Сегодня историческая политика является для нас стратегией самосохранения в условиях глобального передела сфер влияния в мире. Это фактор национальной безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я хочу, чтобы вы, научные деятели, политологи, эксперты, меня правильно понимали. Свою историю мы переписывать не будем. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты. Даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства. Как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны, - сказал Александр Лукашенко. - Недопустимо только критически смотреть на советское наследие, скромно замалчивая достижения и победы эпохи. И я считаю, что как минимум несправедливо облагораживать другие исторические периоды, не придавая значения фактам унижений и дискриминации белорусов".

Александр Лукашенко выступил за адекватную оценку исторических периодов на белорусских землях, включая времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой: "Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку".

"Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? - задал риторический вопрос Глава государства. - Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность".

Александр Лукашенко констатировал, что некоторые соседи Беларуси выстраивали собственную историческую политику, формировали институты и программы. При этом свою концепцию исторических событий они подстраивали под совершенно конкретные политические цели, под партии, отдельных политиков и так далее. "Для одних, как я уже говорил, Беларусь - это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями - все ищут здесь свои исторические земли. И первым, и вторым суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что на эти цели были брошены немалые средства: "Еще в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории. Ее перевернули с ног на голову. Общество раскололи. Мы были в шаге от потери национальной государственности".