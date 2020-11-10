Лукашенко гарантирует профсоюзам поддержку власти на всех уровнях

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть в Беларуси будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что и сам в свое время руководил первичной профсоюзной организацией, а потому хорошо знаком с соответствующей спецификой, когда профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней: "С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой - интересы руководства предприятия". "И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзное движение. Никогда им не было просто, никогда!" - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание на то, какое давление осуществляется в целом на страну. "А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, - на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти - пусть выходит, - сказал Александр Лукашенко. - Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?"

"Поэтому пусть люди попробуют. Когда они попробуют это все, они сделают соответствующие выводы. Это к тому, что мы и вы ни перед кем не должны оправдываться. Вы проводите ту линию, которая прописана у вас в уставе, согласно нашим законам", - добавил глава государства.