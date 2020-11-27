Лукашенко гарантировал сохранение доплат медикам за работу с ковидными больными

Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал сохранение доплат медицинским работникам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доплаты никто не снимет, это установлено указом Президента, никто не имеет права отменить этот указ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что из-за этих дополнительных выплат работники здравоохранения в общей статистике по уровню заработной платы значительно опережают ряд других категорий бюджетников. По сути, уже сейчас достигнут тот уровень средней зарплаты медработников, который планировалось обеспечить к концу пятилетки.

Сейчас, по словам главы государства, стоит задача подтянуть уровень заработной платы работников других сфер.

Кроме того, Президент обратил внимание и на другие меры государственной поддержки системы здравоохранения, в том числе закупку оборудования, оснащение современных рабочих мест для врачей со всем необходимым инструментарием.

Александр Лукашенко