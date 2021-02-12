Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов

Всебелорусское народное собрание показало высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.

"Настоящее и будущее Беларуси в наших руках, и прежде всего в руках присутствующих здесь делегатов, ибо вы самая высокая элита нашего общества. Мы идем впереди, за нами пойдут другие, если они хотят жить в мирной и спокойной стране. Поэтому от нас зависит все", - сказал Александр Лукашенко.

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания одобрили основные положения программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Глава государства подчеркнул, что социальная ориентированность белорусской экономической модели остается неизменной. "Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценности и приоритетов, - заявил он. - Это говорит о том, что за годы независимости нам удалось выстроить систему, в основе которой незыблемость суверенитета страны. Суверенитета, который держится на традициях, патриотизме, стремлении народа к миру".

Президент отметил, что как суверенное государство Беларусь по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром - иначе быть не может. При этом республика неизменно держит курс на построение союза с Россией, евразийскую интеграцию и развитие отношений с Китаем.

В течение двух дней на форуме обсуждались дальнейшие направления развития белорусского общества, необходимые изменения для наиболее полного участия населения в принятии государственных решений. Это перераспределение полномочий между ветвями власти, придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса, укрепление местного самоуправления, повышение роли общественных структур в политической жизни страны.

"Это не догма. Все, что здесь было сказано, в том числе и мною, будет проанализировано. Жизнь идет, меняется, появятся многие точки зрения. Возможно, некоторые вопросы, как они были изложены на Всебелорусском народном собрании, претерпят изменения. Наверняка претерпят. Мы ни в коем случае не будем догматиками и не будем держаться железобетонно за то или иное высказанное мнение (это касается прежде всего меня). Все должно быть демократично с учетом опыта цивилизованных государств", - подытожил Александр Лукашенко.