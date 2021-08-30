Лукашенко: если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность выработки общей консолидированной позиции в отношении ситуации в Афганистане. Об этом он заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом.

"Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде. Это непростой район, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины, - сказал белорусский лидер. - Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты".

"Отчасти, может быть, и мы. Потому что мы так сидели и думали: нас это не коснется. А нет, все коснется", - добавил Александр Лукашенко.

Он попросил дипломата высказать свои оценки ситуации в Центрально-Азиатском регионе. "Может быть, вы меня сориентируете в чем-то", - отметил Президент.

В свою очередь Махмадшариф Хакдод подчеркнул, что в Таджикистане, где в середине сентября пройдут саммиты ОДКБ и ШОС, всегда рады Президенту Беларуси. На предстоящих международных форумах будут обсуждать вопросы, которые волнуют все мировое сообщество, и прежде всего ситуацию в Афганистане. "Благодарен за ваше внимание к этой проблематике. Знаю, что много вы погружаетесь в вопросы безопасности не только на пространстве СНГ, но и во всем мире. Есть ваш личный взгляд на эти проблемы", - сказал дипломат.