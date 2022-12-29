Лукашенко: если мы будем помнить о детях, которые нуждаются в мире и тепле, беда никогда не придет к нам

Если белорусы будут помнить о детях, которые нуждаются в мире и тепле, беда никогда не придет на их землю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, как мы делаем это. А помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды, покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Подчеркиваю: в мире очень много детей, которые не имеют домашнего тепла. Много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить, чтобы на их земле был мир. Вот об этих людях, об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю", - сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года проходит новогодняя благотворительная акция "Наши дети". В это время высшие должностные лица страны, руководители государственных органов и организаций, концернов и банков, крупнейших общественных объединений посещают детские интернаты, больницы, многодетные семьи и детские дома семейного типа. Неотъемлемая часть акции - областные новогодние праздники. На республиканском уровне в акции примут участие более 20 тыс. детей. В целом мероприятиями будет охвачено около 1 млн ребят.

Главным событием благотворительного проекта стал новогодний праздник для детей с участием Президента и показ представления "Созвездие зубра". На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, дети из Донбасса, дети лиц, погибших при исполнении воинского долга, учащиеся - победители международных, республиканских, региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований.