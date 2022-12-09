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Лукашенко: эпоха доминирования доллара завершается

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Лукашенко: эпоха доминирования доллара завершается

Эпоха доминирования доллара завершается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах", - сказал глава государства.

Он отметил, что Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. "Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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