Лукашенко: День народного единства — благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На своем тысячелетнем пути к самоопределению белорусский народ достойно преодолел многократные попытки лишить его исторической перспективы, культурной и духовной самобытности. Дата 17 сентября 1939 года - символ исторического оформления белорусской нации и искреннего стремления белорусов, разделенных поневоле, жить одной семьей в собственном доме", - отметил глава государства.

В поздравлении говорится, что, обретя целостный и неповторимый облик уютной и гостеприимной страны в центре Европы, воссоединенная Беларусь стала местом силы для миллионов граждан, которые с честью выстояли в сложных перипетиях XX века и сегодня стоят на страже суверенитета и независимости родной земли.

"День народного единства - благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу. Он вселяет гордость за страну и дает осознание того, что белорусы - единый народ, - отметил Президент. - В этом заключаются основы стабильности и благополучия современного белорусского государства. Объединенные мечтой об успешной и процветающей Беларуси, извлекая уроки из нашей истории, мы в мире и согласии созидательным трудом строим общее будущее".

Как подчеркнул Александр Лукашенко, укрепляя белорусскую государственность, вместе продолжаем свой путь к новым вершинам и ярким победам, которыми будут гордиться наши потомки. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление Александра Лукашенко с Днем народного единства

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства.

На своем тысячелетнем пути к самоопределению белорусский народ достойно преодолел многократные попытки лишить его исторической перспективы, культурной и духовной самобытности.

Дата 17 сентября 1939 г. - символ исторического оформления белорусской нации и искреннего стремления белорусов, разделенных поневоле, жить одной семьей в собственном доме.

Обретя целостный и неповторимый облик уютной и гостеприимной страны в центре Европы, воссоединенная Беларусь стала местом силы для миллионов граждан, которые с честью выстояли в сложных перипетиях XX века и сегодня стоят на страже суверенитета и независимости родной земли.

День народного единства - благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу. Он вселяет гордость за страну и дает осознание того, что белорусы - единый народ. В этом заключаются основы стабильности и благополучия современного белорусского государства.

Объединенные мечтой об успешной и процветающей Беларуси, извлекая уроки из нашей истории, мы в мире и согласии созидательным трудом строим общее будущее.

Укрепляя белорусскую государственность, вместе продолжаем свой путь к новым вершинам и ярким победам, которыми будут гордиться наши потомки.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.