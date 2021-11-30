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Лукашенко дал интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву

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Лукашенко дал интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня". В качестве интервьюера выступил генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, передает корреспондент БЕЛТА.

МИА "Россия сегодня" объединяет радиовещание, новостные ленты, информационные порталы, мультимедийные международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и инфографики, информационные площадки в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. Круглосуточно агентство выпускает около 5 тыс. оригинальных информационных материалов в форматах ленты новостей, радиопередач, статей на информационных ресурсах.

Основным направлением деятельности МИА "Россия сегодня" является освещение за рубежом российской государственной политики и общественной жизни в России, оперативное освещение событий в мире.

Во время интервью
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