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Лукашенко — чиновникам: если вы попались на коррупции, я не стану защищать вас

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Лукашенко — чиновникам: если вы попались на коррупции, я не стану защищать вас

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома обратил особое внимание на борьбу с коррупционными проявлениями, передает корреспондент БЕЛТА.

"С коррупцией - это не ко мне. Если вы где-то попались, не ко мне", - заявил он.

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