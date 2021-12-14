Лукашенко — чиновникам: если вы попались на коррупции, я не стану защищать вас

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома обратил особое внимание на борьбу с коррупционными проявлениями, передает корреспондент БЕЛТА.

"С коррупцией - это не ко мне. Если вы где-то попались, не ко мне", - заявил он.