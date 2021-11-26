Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в разрешении миграционного кризиса на границе. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все мы люди. Бывают сложности, бывают трудности, но я уверен, что мы вместе преодолеем эти проблемы", - сказал Президент.
"Я знаю, что к вам приезжают многие международные организации, их представители. Кто-то приезжает помочь с чистым сердцем, а кто-то приезжает, чтобы показаться на вашем фоне, что они решают тут какие-то проблемы", - обратил внимание белорусский лидер.-0-
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