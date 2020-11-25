Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами

Беларусь очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими государствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает БЕЛТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Беларусь своими инициативами на международной арене доказала способность вносить конструктивный вклад в решение различных проблем.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и с западными, - сказал Президент. - При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия. Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций… Я честно и отрыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего. Поэтому нам не следует идти этой дорогой".

Глава государства заметил, что на фоне борьбы с пандемией все более жесткая конкуренция охватывает глобальную экономику. "Ситуация в мире подвержена стремительным изменениям и зачастую сложно прогнозируема. Никуда не ушли застарелые конфликты. В таких непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию эффективного противодействия вызовам и угрозам. Как показывает практика, гораздо продуктивнее это делать вместе. А не так, как это делают западные государства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Недавно задекларировали, что они выделяют Беларуси аж 24 млн евро в этих сложных условиях. Но заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие "гражданского общества" (читай - поддержку тех протестных акций, которые происходят в Беларуси и поддержку так называемой оппозиции). Но, к сожалению, на пути в Беларусь эти деньги растворяются, и мы знаем, кто их поглощает. Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Беларуси, и в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности, в Литве".