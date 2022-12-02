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Лукашенко: Беларусь заинтересована расширить спектр поставляемых на лаосский рынок товаров и услуг

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Лукашенко: Беларусь заинтересована расширить спектр поставляемых на лаосский рынок товаров и услуг

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита с Днем провозглашения Республики.

"Несмотря на географическую отдаленность, между Минском и Вьентьяном сложились дружественные, проверенные временем отношения. Взаимовыгодное сотрудничество в двустороннем формате и на международных площадках содействует обеспечению суверенного развития наших стран", – отметил глава государства.

В поздравлении говорится, что Беларусь заинтересована в существенном расширении спектра поставляемых на лаосский рынок товаров и услуг, в том числе для укрепления продовольственной безопасности и подготовки квалифицированных специалистов в различных областях.

Беларусь и Лаос могут быть друг для друга надежной точкой опоры для выхода на пространство Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

По материалам belta.by.

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