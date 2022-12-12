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Лукашенко: Беларусь придает большое значение развитию взаимодействия с Кенией

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Лукашенко: Беларусь придает большое значение развитию взаимодействия с Кенией

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кении Уильяма Руто с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Современная Кения уверенно выбирает путь структурных экономических и социальных реформ, демонстрирует устойчивый рост благополучия своих граждан. Приятно отметить укрепление международного авторитета и роли вашей страны в Восточноафриканском регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию двустороннего взаимодействия с Кенией в таких отраслях, как сельское хозяйство и машиностроение.

Александр Лукашенко пожелал Уильяму Руто здоровья и успехов, а дружественному кенийскому народу - мира и процветания.

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