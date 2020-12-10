Лукашенко: Беларусь переживает трудный период становления, и это связано со сменой поколений

Беларусь переживает трудный период становления государственности, и это связано со сменой поколений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании трудового коллектива Белорусского национального технического университета, посвященном 100-летию вуза.

"Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений", - сказал Александр Лукашенко.

Президент с сожалением констатировал, что поколение белорусов, которое завоевало свободу для страны и ее народа, уже уходит. "Это светлые, святые люди, перед которыми мы всегда преклоняемся", - заявил глава государства. По его мнению, именно в годы Великой Отечественной войны ковалась основа нынешней белорусской независимости.

"Сейчас тяжелейший период смены поколений. Он всегда проходит сложно и в науке, и в спорте, - отметил Александр Лукашенко. - Я хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы, что та независимость, которая вы знаете, как досталась нам, будет сохранена. Чтобы мы больше никогда не жили на чужой земле, чтобы наши дети и дети еще не родившихся молодых людей чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, тяжелое будущее, которое уже началось".

Президент призвал старшее поколение сделать все, чтобы молодые инженеры всегда оставались патриотами, берегли суверенитет и независимость Беларуси и при всех обстоятельствах смогли сохранить белорусское государство.