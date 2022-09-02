Лукашенко — аграриям: не надо рвать когти ради 11 млн тонн зерна, важно еще заготовить качественные корма

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения объектов агрокомбината "Дзержинский" в Крупском районе обратил внимание не необходимость заготовки качественных кормов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как доложил главе государства министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, в стране осталось убрать менее 3% площадей. Урожай зерновых и зернобобовых уже составил 10,7 млн т.

"Мы заточили всех: зерно, зерно, зерно. Но кукурузу надо посмотреть. Надо, чтобы был кукурузный силос. Не надо гнать к 11 миллионам тонн зерна. Надо аккуратно разобраться, что нам надо от кукурузы: или зерно, или положить хороший силос, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Просто не надо рвать когти для того, чтобы побольше, побольше зерна. Разумно подходить".