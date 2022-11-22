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Лукашенко 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

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Лукашенко 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Армению. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Ереване 23 ноября Глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.

Лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Участники саммита также рассмотрят широкий перечень вопросов, касающихся различных сфер и направлений взаимодействия.

С учетом перехода председательства в ОДКБ к Беларуси в 2022–2023 годах Александр Лукашенко озвучит приоритетные направления, на которых в этот период предстоит сконцентрировать совместные усилия.

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