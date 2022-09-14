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Лукашенко 15-16 сентября совершит рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите ШОС

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Лукашенко 15-16 сентября совершит рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-16 сентября совершит рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Мероприятие пройдет в Самарканде. Планируется, что глава белорусского государства 16 сентября выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств - членов ШОС. Александр Лукашенко озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена (в настоящее время Беларусь имеет статус наблюдателя). Речь также пойдет об актуальных вопросах международной повестки дня.

Планируется, что на полях саммита состоятся встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами, в ходе которых будет обсуждаться преимущественно двусторонняя тематика и развитие сотрудничества по ключевым направлениям.

Президент Беларуси примет участие и в ряде неформальных мероприятий, организованных узбекской стороной для участников саммита.

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