Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента

Игорь Луцкий, который до настоящего времени занимал пост министра информации, назначен заместителем главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко.

Игорь Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.

Луцкий Игорь Владимирович родился в 1972 году в городе Столине Брестской области.

В 1994 году окончил Белорусский государственный университет; в 2000-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1995-2000 годах - специалист первой категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела проектирования и администрации баз данных Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь, в 2000-2002 годах - советник-консультант, заместитель заведующего отделом информатики и оргтехники канцелярии Президента Республики Беларусь, в 2002-2004 годах - заведующий отделом информатики и оргтехники главного управления документационного обеспечения и информационных технологий аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси. В 2004-2006 годах - заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство", в 2006-2008 годах - директор частного унитарного предприятия "Новое радио", в 2008-2014 годах - первый заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство".

В 2014-2018 годах - первый заместитель министра информации. В 2018-2020 годах возглавлял ЗАО "Столичное телевидение". С июня 2020 года работал на посту министра информации Беларуси.