Лучший сыщик страны живет в Бобруйске. А зовут его, а точнее ее – Наталья Аврамчик

Закройте глаза и представьте сыщика. Высокий или низкий, с темными или светлыми волосами, молодой или в возрасте. Какой бы образ ни сложился в вашей голове, готова спорить, вряд ли вы подумали о миниатюрной, улыбчивой девушке с мягким взглядом. Но именно так выглядит старший оперуполномоченный отделения розыскной работы ОУР УВД Бобруйского горисполкома Наталья Аврамчик.

При этом привлекательная внешность и добрая натура не мешают профессиональной деятельности – в работе сыщица умеет проявить жесткость, требовательность и выдержку, подтверждением чему стала победа на республиканском профессиональном конкурсе.

Главная задача 29-летнего майора милиции Натальи Аврамчик – находить потерявшихся людей. За годы работы, а в уголовном розыске девушка уже восьмой год, на ее счету сотни успешных дел. Правда, приходится про­пускать через себя много историй и судеб, порой трагичных, но Наталья не выгорела, не ожесточилась:

– В жизни я добрая, мягкая и женственная. Конечно, иногда сталкиваюсь с откровенными негодяями, преследующими свою выгоду, или людьми, которые хитрят, недого­варивают что-то, но чаще к нам обращаются с бедой – когда пропадают близкие. Таким искренне сопереживаю, стараюсь поддержать.

Если человек пропал в пределах страны, в подавляющем большинстве случаев он страдает психическими заболеваниями, провалами в памяти или злоупотребляет алкоголем, результатом чего становится банальный запой. Теряются любители грибов и ягод, некоторые дела связаны с суицидами, а вот пропажи людей криминального характера встречаются нечасто. Редко, но пропадают и дети: обычно на день-два из дома уходят поругавшиеся с родителями подростки или убегают воспитанники социального приюта. Случаются и ситуации, когда пропавший муж находится у другой женщины.

Львиную долю работы зани­мает розыск пропавших за границей гастарбайтеров, признается сыщица:

– Они рассказывают нам жуткие истории о рабском труде, побегах и долгой дороге домой (иногда идут пешком сотни километров). Приведу один запечатлевшийся в памяти пример. Уехавшего на работу в Россию жителя Бобруйска я обнаружила в Севастополе. Последние несколько месяцев он сидел на остановке с табличкой «Помогите уехать домой». У мужчины начались проблемы со здоровьем, отнялись отмороженные ноги. Через волонтеров удалось сделать документы и вернуть его к семье.

В работе сыщика много нюансов, но зачастую залогом успешного исхода дела становится именно умение общаться. Если грамотно опросить заявителей, поговорить с родными, друзьями и коллегами «потеряшек», то шансы отыскать человека значительно вырастают. Также нужно правильно выстроить общение с коллегами, в том числе зарубежными, представителями других структур и организаций. Наталья в этом преуспела: «Быстро «считываю» людей. Не зря писала научную работу о понимании человеческой натуры по невербальным знакам».

В своей большой семье Наталья Аврамчик – единственный сотрудник милиции. Ни родители, ни четыре сестры и брат никак не связаны с органами внутренних дел. А вот Наталья в 2014 году с отличием окончила Академию МВД, в 2017-м – магистратуру. Признается, носить погоны не было мечтой детства, скорее, выбрала профессию на подсознательном уровне:

– Если покопаться в детских воспоминаниях, можно найти какие-то знаки, например, всегда зачитывалась «Записками о Шерлоке Холмсе». Для поступления рассматривала и юридический факультет гражданского вуза. О наборе в Академию МВД случайно узнала в выпускном классе и поняла – это мое. Во время подготовки к поступлению и за период учебы интерес стал более предметным. Теперь могу ответственно заявить: с выбором не ошиблась!

Самое сильное звено

По долгу службы девушке-сыщику периодически приходится посещать притоны и другие злачные места. К счастью, обитающие там асоциальные личности ни разу ее не обижали:

– Обычно меня сопровождают коллеги-мужчины, так что я в безопасности. Но, что удивительно, и пьяные в притонах стараются при мне не материться и не хамить, даже выдают что-то по­хожее на комплименты. Кто со мной пересекается по работе близко, знает – мне люба­я задача по плечу, однако встречаю мнение, что дамам не место в уголовном розыске. Поэтому победе в конкурсе рада вдвойне. Конечно, большая честь представлять на республиканском уровне свой город и область, но я также расценивала профессиональное состязание как возможность доказать, что и девушки могут быть сильным звеном в подразделениях уголовного розыска. На мой взгляд, в милиции не место неграмотным людям и тем, кто не стремится стать профес­сионалами своего дела. А вот градацию по принципу мужчи­на – женщина делать неправильно.

Без погон

Поскольку рабочий день милиционера непредсказуем, уйти домой в положенные шесть вечера Наталье удается не всегда:

– Семья уже привыкла к моему графику, вернее, его отсутствию. С пониманием относится к этому и молодой человек. Тем более большую часть свободного времени посвящаю близким. Хотя и про саморазвитие не забываю: читаю книги, посещаю тренажерный зал, люблю пробежки на стадионе. Но перезагружаюсь быс­тро и снова спешу в бой. Мне в удовольствие помогать людя­м, быть полезной. Прият­но, когда люди звонят со словами благодарности, что их родной нашелся живым и невредимым. Такие моменты самые бесценные в работе!

фото из личного архива Натальи Аврамчик

Любовь Соловьева

https://mogilev.mvd.gov.by/ru/news/6045