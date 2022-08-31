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Спорт

Лучшего в стране водолаза и пловца-спасателя выберут на соревнованиях в Сенненском районе

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Лучшего в стране водолаза и пловца-спасателя выберут на соревнованиях в Сенненском районе

С 31 августа по 2 сентября в Сенненском районе будет проходить ежегодный республиканский конкурс профмастерства среди водолазов и пловцов-спасателей МЧС.

Спасатели со всей Беларуси соберутся на озере Соро у деревни Берешево Сенненского района, чтобы показать максимум своих умений и навыков. Ежедневно с 9 утра до 6 вечера будут действовать сразу несколько площадок, где будут проводиться различные этапы соревнований.

Участниками первенства страны стали восемь команд, победивших в минском городском и на областных этапах аналогичных испытаний, включая команду республиканского отряда специального назначения "Зубр".

Претендентам на победу предстоит выполнить несколько непростых, как с физической, так и с психологической точки зрения, заданий. Им нужно будет провести подводно-технические работы, преодолеть под водой дистанцию длиной в 70 м, с глубины поднять ценный груз, продемонстрировать навыки спасения утопающих и попавших в авиакатастрофу. Также работники МЧС должны будут эвакуировать условных потерпевших из подтопленных паводком мест. Во время испытаний белорусские спасатели продемонстрируют не только свои профессиональные навыки, но и мужество, стойкость, выдержку, стрессоустойчивость, необходимые в работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Итоги соревнований подведут 2 сентября, победителям вручат заслуженные награды. Организатором состязаний выступает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

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