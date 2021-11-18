Лучшего госинспектора по пожарному надзору определили в Могилевской области

Лучшего государственного инспектора по пожарному надзору определили в Могилевской области. Как сообщили в МЧС, областной этап республиканского ежегодного конкурса профессионального мастерства прошел на базе областного Центра безопасности жизнедеятельности.

- В номинации «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора» победителем стал старший инженер ИНиП Бобруйского ГРОЧС капитан внутренней службы Николай Хурсов. В номинации «Лучший нормативно-технический работник органов государственного пожарного надзора» победил главный специалист ИНиП Бобруйского ГРОЧС подполковник внутренней службы Иосиф Устименко. Лучшим государственным инспектором по пожарному надзору Могилевской области стал старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС майор внутренней службы Сергей Попелыш, - отметили в МЧС.

В декабре победитель будет отстаивать честь области на республиканском конкурсе «Лучший государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору 2021».

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