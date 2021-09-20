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ЛСП удаляет с платформ песню «Номера» после суицида 17-летней девушки в прямом эфире

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ЛСП удаляет с платформ песню «Номера» после суицида 17-летней девушки в прямом эфире

Со стриминговых сервисов пропадет песня белорусской группы ЛСП «Номера», решение об этом приняли сами музыканты. «Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек «Номера» со всех площадок», — написал в своем Твиттере менеджер группы Дмитрий Магадов, добавив ссылку на страницу в «Википедии» об «эффекте Вертера». Этим термином описывают волну самоубийств, которые были вдохновлены литературой, кино и другими произведениями искусства, а также получили широкую огласку.

13 сентября в Зеленограде 17-летняя девушка упала с крыши под песню «Номера», транслируя это все в прямом эфире Инстаграма. Спустя два дня песня стала пропадать из поиска в ТикТоке, вместо нее соцсеть перенаправляла пользователей на страницу психологической помощи. А вчера в Сети появилось еще одно страшное видео, на котором 18-летний парень из Краснодара совершает суицид под ту же песню ЛСП. И сегодня же группа приняла решение удалить трек со всех платформ.

Песня «Номера» была заблокирована Роскомнадзором в 2018 году во ВКонтакте из-за «описания способа совершения самоубийства». Тем не менее на других сервисах песня была доступна и будет удалена только 20 сентября. Релиз трека состоялся в 2014 году.

super.ru

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