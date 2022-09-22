Даже маленькие дети знают, что мед – чрезвычайно полезный и даже целебный продукт, подаренный нам самой природой. Народная медицина использует его испокон веков, причем его применение подразумевается во множестве рецептов, которые призваны лечить самые разнообразные заболевания, улучшать самочувствие, помогает сбалансировать вес и укрепить иммунитет.

Ложка меда натощак

О пользе пчелиного продукта люди узнали давно, к примеру, Пифагор считал, что сумел дожить до глубокой старости только благодаря тому, что употреблял этот сладкий продукт, а Авицена посвятил ему целый раздел своего медицинского трактата. Полезность прекрасного пчелиного продукта признает даже традиционная медицина и это совсем не удивительно, ведь в нем и правда сконцентрировано огромное количество самых разнообразных веществ, что так необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Но почему считается, что всего лишь ложка меда натощак утром поможет справиться с кучей проблем? Именно в этом нам и предстоит разобраться.

Важно

Натуральный пчелиный мед всегда приносит пользу для организма в общем, вне зависимости от того, в какое время суток он будет употреблен. Фактически, совершенно не важно, утром вы будете съедать свою порцию золотистой сладости или вечером, все витамины и микроэлементы будут качественно усвоены организмом, а вот в тонкостях и нюансах приема такого лекарства в оздоровительных и целебных целях мы сейчас поговорим.

Для того, чтобы разобраться, в чем польза приема натощак, следует сперва выяснить, из чего он состоит, ведь именно там и кроется вся хваленая полезность. Мед – натуральный пчелиный продукт, который может отличаться, в зависимости не только от породы пчел и местности их распространения, но также от воды, растений, на которых полосатые трудяги собирали нектар, климатических и погодных условий. Свойства его тоже могут меняться, в зависимости от данных факторов.

По большей части, состав пчелиного продукта – это набор самых разнообразных сахаров, к примеру, фруктозы, глюкозы, виноградного и плодового сахара. Почти все эти вещества относятся к моносахаридам, именно из них состоит нектар, собираемый пчелками, а остальные образуются во время ферментации в сотах. Но это далеко не все, чем богат этот солнечный продукт:

Витамины практически всех групп, от А до РР, а главным образом, принадлежащие к группе В, что «умеют» качественно наладить обменные процессы в организме. На сто граммов продукта в нем содержится до двухсот пятидесяти микрограммов, что весьма существенно.

Витамин С или аскорбиновая кислота является мощнейшим антиоксидантом, который легко усваивается. Это вещество в избытке имеется в любом виде и сорте меда.

Фолиевая кислота не производится в организме человека, но для нормальной жизнедеятельности необходима, а получить ее можно как раз с той самой ложкой натощак, съедаемой каждое утро.

Магний, калий, кальций, цинк, фосфор, железо, натрий и иные элементы есть в составе, имеют там легкоусваиваемую форму.

Каротин, что имеет большую концентрацию в данном продукте, помогает справиться с плохим зрением.

Огромное количество минералов, микроэлементов и аминокислот – все это оказывает благотворное влияние на работу всех систем организма человека, тем более, если принимать его натощак перед едой ранним утром.

Мед приносит пользу не только утром, но и вечером, более того, его можно есть перед сном, не боясь поправиться или сорваться даже тем, кто на диете в связи с коррекцией массы тела. Однако на пустой желудок он воздействует еще сильнее – он качественно обволакивает его стенки, а пищеварительные процессы значительно улучшаются, но и это еще не все.

Поедание меда утром станет отличной привычкой для тех, кто не может или не успевает позавтракать. Всего одной ложки хватит для того, чтобы зарядить организм энергией, которой хватит до самого обеда.

Попадая в желудок, он предотвращает выделение чрезмерного количества желудочного сока, а также снижает пагубное влияние кислоты на стенки.

В составе имеются так называемые «быстрые» углеводы, которые экстренными темпами запускают все обменные процессы, заставляя их проходить быстрее. Потому проснуться после ложки сладкой полезности намного проще, чем даже от большой кружки черного кофе, а к тому же безопаснее.

Регулярное употребление натощак может лечить гастрит, пока он не перешел в хроническую форму, и предотвратить сам факт его появления.

В зависимости от сорта, он может иметь разнообразные эффекты. К примеру, липовый продукт прекрасно справляется с простудами и имеет стойкие антибактериальные качества. Он укрепляет иммунитет, снимает воспалительные процессы, в особенности, при приеме натощак. Мед из гречихи рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, печени и желчного пузыря, даже при желчнокаменной болезни. Акациевый продукт лучше натощак не есть, так как это может вызвать сонливость, он обладает даже некоторыми седативными свойствами, потому его лучше употребить во второй половине дня, а то и вовсе перед сном.

По материалам stiralkovich.ru.